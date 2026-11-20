Eskişehir'de bir dükkana tabancayla ateş açılması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı Numara 123 adresinde meydana gelmişti. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve mekana borcu olduğu iddia edilen A.U., 11 ACF 500 plakalı otomobil ile dükkanın önüne gelerek tabancayla 3 el ateş açmış, mermilerden 2'si mekanın camlarına isabet etmişti. Saldırının ardından otomobille kaçan şüpheli A.U., polis ekiplerinin Aşağı Söğütönü Mahallesi 1531. Sokak civarında son bulan kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kurşunlama olayına karıştığı belirlenen ikinci şüpheli H.A.'yı da düzenledikleri operasyonla kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.U. ve H.A., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.