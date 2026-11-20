Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık iki yıl önce yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği doğrultusunda harekete geçen Odunpazarı Belediyesi, su tasarrufuna yönelik çalışmalarının karşılığını aldı. Belediye, yönetmelikte belirlenen kriterleri yerine getirerek Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen Mavi Su Verimliliği Belgesini almaya hak kazandı.

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, yönetmelik kapsamında kurum bünyesinde Su Verimliliği Sistemi Kurulu oluşturdu. Kurul öncülüğünde yürütülen çalışmalarla belediyenin hizmet binalarında su tüketiminin azaltılması ve su tasarrufu alışkanlığının kurumsal ölçekte yaygınlaştırılması hedeflendi. Bu kapsamda, hizmet binalarında yüzde 25 su tasarrufu hedefi doğrultusunda belediye personeline yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Musluklara perlatör montajı yapılarak su tüketiminin azaltılması sağlanırken, su ihtiyacı düşük bitkilerin tercih edildiği kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla da kaynakların daha verimli kullanılması için adımlar atıldı. Yürütülen çalışmalar ve yönetmelikte belirlenen kriterlerin yerine getirilmesinin ardından Odunpazarı Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mavi Su Verimliliği Belgesi ile ödüllendirildi.

REKLAM

"Su tasarrufu ortak sorumluluğumuz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mavi Su Verimliliği Belgesi başvurusunun olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Su kaynaklarının korunmasının yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da yaşamını doğrudan ilgilendiren bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, belediye olarak bu bilinçle hareket ettiklerini belirtti. Başkan Kurt, "Su kaynaklarımız sınırsız değil. Özellikle iklim değişikliği ve kuraklık tehdidinin giderek arttığı günümüzde suyun her damlasını korumak ve tasarruflu kullanmak hepimizin sorumluluğu. Odunpazarı Belediyesi olarak bu sorumluluğu kurumumuzun çalışma anlayışının bir parçası haline getirmek için adımlar attık. Hizmet binalarımızda yüzde 25 su tasarrufu hedefi doğrultusunda personel eğitimleri, farkındalık çalışmaları, musluklara perlatör montajı ve kurakçıl peyzaj uygulamaları gibi çalışmaları hayata geçirdik. Emeklerimizin Mavi Su Verimliliği Belgesi ile karşılık bulmasından memnuniyet duyuyorum. Su tasarrufuna yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, doğal kaynaklarımızı korumak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.