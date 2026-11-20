Eskişehir'de 6 milyon 500 bin lira değerindeki taşınmaz satışında kendisini emlakçı olarak tanıtan Hasan isimli şüpheli, tapu işlemleri sırasında 600 bin lira transfer edilmesini sağladı. Para hareketini anlamsız bulan tarafların dolandırıldıklarını fark etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de alıcı ve satıcı iki taraf Eskişehir'de 6 milyon 500 bin lira değerindeki taşınmaz satışında anlaştı. Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü'nde yürütülen işlemler ve satış süreci sırasında taraflardan biri bahse konu şahsa 600 bin lira gönderildi. Transferi anlamsız bulan tarafların durumu fark etmesiyle dolandırıcılık ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, olayın "sazan sarmalı" yöntemiyle gerçekleştirildiği ve şahsın 600 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Alıcı ve satıcıyı aracılık kisvesi ya da farklı kanallarla bir araya getirip güven kazanarak para transferi sağlayan şüpheliler sazan sarmalı olarak bilinin dolandırıcılık yöntemiyle zarara uğrattı.

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Ekiplerce yapılan çalışmalarda paranın Hasan isimli şahsa gönderildiği tespit edilirken, alıcı ve satıcı taraflar yasal işlemler için polis merkezine gitti.