Eskişehir’in İnönü ilçesinde yağışlı hava nedeniyle pancar hasadında yaşanan ulaşım sorunlarına İnönü Belediyesi müdahale etti. Fen İşleri ekipleri, çiftçilerin ürünlerini tarladan çıkarabilmesi ve toplama alanlarında zemin iyileştirmesi yapılması amacıyla gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde kasım ayıyla birlikte başlayan şeker pancarı hasadı, etkili olan yağışlı hava nedeniyle güçlükle devam ediyor. Yağışların ardından tarla yollarında oluşan çamur ve bozulmalar, pancar üreticilerinin ürünlerini tarladan çıkararak fabrikaya ulaştırmasını zorlaştırırken, İnönü Belediyesi çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için harekete geçti.

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İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasat sürecinin aksamaması ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi amacıyla ilçe genelinde çalışma başlattı. Kamyonlar ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, çamurlaşan ve bozulan tarla yollarına stabilize malzeme serilerek yolların kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanıyor. Ayrıca pancarların toplandığı alanlarda da zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yaz aylarında tarla yollarında bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi, pancar sökümünün başlamasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tarladan fabrikaya uzanan hasat sürecinin kesintiye uğramaması için belediye ekipleri gece gündüz sahada görev yapıyor.

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İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatları doğrultusunda sürdürülen çalışmalarla, üreticilerin pancarlarını tarladan çıkarabilmesi ve nakliye sürecinde sorun yaşamaması hedefleniyor. İlçede pancar üretimi yapan çiftçiler ise hasat döneminde kendilerine sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya gösterdiği yakın ilgi, destek ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre her yıl olduğu gibi bu yılda Başkan Serhat Hamamcı’nın talimatları ile tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerin hasat dönemini sorunsuz tamamlayabilmesi amacıyla saha çalışmalarını süreceği belirtildi.