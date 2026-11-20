Eskişehir’de evinden çıktıktan sonra bir tekel bayinin önünde yere yığılan ve hastaneye kaldırılan kimliği belirsiz kişinin kafa travması geçirdiği belirlendi.

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi'nde bir erkek şahıs, yürüyerek Arapdede Sokak'ta bulunan bir tekel bayinin önüne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirlenen ve kimliği tespit edilemeyen şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde şahısta kafa travması tespit edildi. Tedavisi süren şahsın kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.