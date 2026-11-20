Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, çocuk seyircileri yeni oyunu "Pablo" ile buluşturmaya hazırlanıyor. İpek Uzkalan’ın yazıp yönettiği oyunun okuma provalarına başlandı.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu "Pablo" için hazırlıklar başladı. Çocukların hayal dünyasına hitap edecek yeni yapımın okuma provaları gerçekleştirilirken, oyuncular ve yaratıcı ekip oyunun dünyasını sahneye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların hayal dünyasına hitap eden "Pablo", İpek Uzkalan’ın kaleminden ve yönetmenliğinden sahneye taşınıyor. Oyunda Enes Soylar, Yağmur İncesu, Atakan Özer, Hilal Demirbaş ve Abdullah Çiftçi rol alıyor.

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Oyunun koreografisini Janna Elmalioğlu hazırlarken, sahne ve kukla realizasyonunu Çiğdem Öztürk gerçekleştiriyor. Yapımın özgün müzikleri ise Ufuk Kuzucu imzasını taşıyor. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu "Pablo", çok yakında seyircisiyle buluşacak. Oyun Ocak ayından itibaren sezon boyunca Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.