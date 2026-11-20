Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 107 bin TL ceza kesildi
Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 107 bin 271 TL idari para cezası uygulandı.
Eskişehir’de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 107 bin 271 TL idari para cezası uygulandı.
Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin il merkezi ve ilçelerindeki saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, 1329 Kasım 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Fiyat etiketi, kasaraf uyuşmazlığı ve benzeri hususları içeren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 80 firmada 3 bin 160 ürün incelendi. Ekiplerce tespit edilen mevzuata aykırılıklar doğrultusunda toplam 107 bin 271 TL idari para cezası kesildi. Haksız fiyat artışı denetimleri dahilinde ise 20 firmada 100 ürün kontrol edilirken, hazırlanan tutanaklar değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildi.
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