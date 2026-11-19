Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Eskişehir Uluslararası Film Festivali açılış töreniyle başladı.

Üniversitenin Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, festivalin Türkiye'deki üniversite festivalleri arasında uzun metrajlı film gösterimleri gerçekleştiren ilk ve tek festival olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin Eskişehir için yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda kentin kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunan güçlü bir marka olduğunu vurguladı.

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Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç ise festivalin temel motivasyonunun Eskişehir'in kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sunmak ve sinema aracılığıyla gençlerin farklı hayatları, kültürleri ve yaşantıları keşfederek düşünsel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Eskişehir Uluslararası Film Festivali Yönetmeni Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter de festival kapsamında 34 ülkeden 55 filmin 8 gün boyunca sinemaseverlerle buluşacağını, programda film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi, atölye, sinema dersleri ve film festivalleri sempozyumunun yer alacağını ifade etti.

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Konuşmaların ardından Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde, sponsorlara ve sinemaya katkı sunan sanatçılara ödülleri verildi.

Festival kapsamında "Sinema Emek Ödülleri" yönetmen ve yapımcı Biket İlhan ile Necip Sarıcı'ya, "Sinema Onur Ödülleri" ise yönetmen Feyzi Tuna ve oyuncu Nilüfer Aydan'a takdim edildi.

"Sinema Kültürüne Katkı Ödülü"nün sahibi ise Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinden uzun ve kısa metrajlı filmlerin izleyiciyle buluşacağı festivalde, söyleşiler, atölyeler ve piyano eşliğinde sessiz film gösterimi de düzenlenecek.

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27 Kasım'da sona erecek festival, yönetmenliğini Morgan Matthews'un yaptığı 2026 yapımı "500 Mil" (500 Miles) filminin Türkiye prömiyeriyle açıldı.