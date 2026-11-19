Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 57 bin boş makaron, 12 bin dolu makaron ve 138 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 57 bin dal boş makaron, 12 bin dal dolu makaron, 138 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.