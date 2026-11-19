Eskişehir'de kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 57 bin boş makaron, 12 bin dolu makaron ve 138 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 57 bin boş makaron, 12 bin dolu makaron ve 138 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 57 bin dal boş makaron, 12 bin dal dolu makaron, 138 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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