ESKİŞEHİR’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Caner Yıldız (20) hayatını kaybetti, Semih Aksu yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi kara yolu kırsal Sarayören Mahallesi’nde meydana geldi. Semih Aksu yönetimindeki 26 ZC 852 plakalı otomobille karşı yönden gelen Caner Yıldız yönetimindeki 43 AR 516 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız ile diğer araç sürücüsü Semih Aksu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Caner Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.