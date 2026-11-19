Eskişehir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 26 B 5603 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda İ.A. idaresindeki 26 ANK 245 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Özçelik (37), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Ş.A. ve aynı araçtaki İ.H.M, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ş.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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