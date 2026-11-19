Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programla, Kadın Hizmetleri Biriminde çalışan destek personelinin mesleki yetkinliklerinin artırılması, hizmet kalitesinin en üst seviyeye taşınması ve kurumsal farkındalıklarının güçlendirilmesi amaçlandı. Eğitim programı kapsamında katılımcılara etkili iletişim becerileri ile kurumsal işleyiş süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

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