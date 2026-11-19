Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, hava şartlarının elverdiği ölçüde kent merkezindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, son olarak Çamlıca Mahallesi Behçet Necatigil Sokak’ta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Kent genelinde sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, tramvay güzergâhlarında yer alan sokakları da çalışma programına alıyor. Özellikle tramvay geçişlerinin bulunduğu yollarda gerçekleştirilen sıcak asfalt ve asfalt yama uygulamalarıyla yol yüzeyindeki bozulmalar giderilerek sürüş konforunun ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımın daha rahat ve güvenli hale gelmesi için ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hava koşulları elverdiği sürece devam edecek.