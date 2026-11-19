YAVUZ EMRAH SEVER - Balkan Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli atlet Elif Naz Köseoğlu, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılarak madalya kazanmak için çalışıyor.

Bulgaristan'ın Koynare kasabasında 14 Kasım'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Elif Naz, 4 bin metrelik parkuru yaklaşık 14 dakika 44 saniyede tamamlayarak birinciliğe ulaştı.

Genç milli atlet, bireysel başarısının yanı sıra takım halinde de altın madalya kazanarak Türkiye'nin organizasyonda en fazla madalya elde eden ülke olmasına katkı sağladı.

Elif Naz, şampiyonada bireysel kategorilerde altın madalya kazanan tek Türk sporcu oldu.

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Haftanın 6 günü antrenman yapan Elif Naz Köseoğlu, 21 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek milli takım seçmesi niteliğindeki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olup Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 13 Aralık'ta yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

- "2028'de olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum"

Elif Naz Köseoğlu AA muhabirine krosta ilk Balkan derecesini elde ettiğini söyledi.

Hafta sonu İstanbul'da Avrupa Kros Şampiyonası'na gitmek için bir seçme yarışı koşacağını anlatan Elif Naz, "Orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. Tekrar Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmeyi hedefliyorum. İnşallah, temsil edebiliriz." dedi.

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Elif Naz, gelecek hedeflerine değinerek "2027 sezonunda 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Orada da ülkemi temsil edeceğim, inşallah. Daha sonra üniversite oyunları var. Orada da ülkemi temsil etmek istiyorum. 2027 yılının sonunda yine bir Avrupa Kros Şampiyonası bizi bekliyor. 2028'de ise olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bulgaristan'daki başarı bizi çok mutlu etti"

Milli atletin antrenörü Bülent Uzun da Elif Naz'ın başarısının uzun yıllara yayılan bir hazırlık sürecinin sonucu olduğunu söyledi.

Elif Naz'ın 10 yaşında atletizme başladığını ve 19 yaşına geldiğinde 9 yıllık tecrübeye ulaştığını belirten Uzun, ulusal ve uluslararası yarışmalarda edindiği deneyimlerin sporcusunun gelişimine katkı sağladığını anlattı.

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Bu sezon hazırlık sürecini iyi geçirdiklerini ve Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettiklerini aktaran Uzun, Bulgaristan'daki yarış öncesinde güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını bildiklerini kaydetti.

Parkurun yağmur ve çamur nedeniyle ağırlaştığını dile getiren Uzun, şöyle devam etti:

"En ağır parkurlarda özellikle hazırlandık. Yağmur, çamur, inanılmaz zor bir parkurdu. 'Bizim parkurumuz bu' dedik çünkü ağır şartlarda çalışmıştık. Elif'in son 3-4 yılda yaşadığı tecrübeler, zaman zaman istediğimiz sonuçları alamadığımız yarışlar da onun gelişimine katkı sağladı. Ardından şampiyonluk geldi. Bulgaristan'daki başarı bizi çok mutlu etti."

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Avrupa Kros Şampiyonası'na madalya hedefiyle gideceklerini ifade eden Uzun, "O günkü sakatlık, hastalık ve mental durum gibi etkenler de sonucu belirliyor. Genç milli takımımız güçlü. Hem bireysel hem de takım halinde madalya kazanabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın da hedefleri arasında olduğunu ancak Elif Naz'ın asıl büyük hedefinin 2032'de Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenecek olimpiyatlar olduğunu vurgulayarak "Yetenek tek başına hiçbir şey ifade etmiyor, disiplin de gerekiyor. Elif Naz hem yetenekli hem de disiplinli. Bu hedefleri başarabilecek kapasitede olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.