Denetimlerde analiz edilmek üzere 15 numune alındı, 52 ithalat ve 171 ihracat işlemi kontrol edildi.

Bu kapsamda 298 risk esaslı gıda ve yem işletmesi denetimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 12-18 Kasım tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Eskişehir'de gıda ve yem işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 290 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

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