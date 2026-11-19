Bolu’da düzenlenen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonası’nda Eskişehir’i temsil eden sporcular, toplam 17 madalya kazanarak turnuvayı tamamladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 1317 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda Eskişehir adına mücadele eden sporcular; 11 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti. İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.