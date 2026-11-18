Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Coştu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki M.E.M.'nin kullandığı motosiklete, yol kenarında park halindeyken yola çıkış yapan bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü M.E.M. yaralandı. Yaşanan kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.