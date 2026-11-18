Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici sağlık merkezlerini ziyaret etti
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Deliklitaş, Şarhöyük ve Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret etti.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Deliklitaş, Şarhöyük ve Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici, ziyaretlerinde merkezlerde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyerek görevli hekim ve sağlık çalışanlarından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarla da görüşen Bildirici, talep ve görüşleri dinledi.
İl Sağlık Müdürlüğü, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek, sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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