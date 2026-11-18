Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Romanya Judo Federasyonu Başkanı Florin Bercean beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın’ı ziyaret etti.

Yürütülen ortak proje kapsamında kente gelen heyette Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Kürşad Kambur, Proje Koordinatörü Raziye Peker, spor kulübü yöneticisi Ahmet Kambur ve tercüman İsmail İrtem yer aldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen görüşmede, şehirde düzenlenen spor etkinlikleri ve devam eden proje çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, iki ülke arasındaki sportif iş birliğinin değerlendirilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.