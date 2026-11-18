Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, hane ziyaretleri kapsamında Fatma Kılıç ve kızı Ayşe Kılıç’ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, Fatma Kılıç ve kızı Ayşe Kılıç’ın hâl ve hatırını sorarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Vatandaşlarla bir araya gelmeye önem verdiklerini ifade eden Vali Yılmaz, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.