Vali Dr. Erdinç Yılmaz'dan hane ziyareti
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, hane ziyaretleri kapsamında Fatma Kılıç ve kızı Ayşe Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.
Giriş: 18.11.2026 - 11:13 Güncelleme:
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, hane ziyaretleri kapsamında Fatma Kılıç ve kızı Ayşe Kılıç’ı evlerinde ziyaret etti.
Ziyarette aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, Fatma Kılıç ve kızı Ayşe Kılıç’ın hâl ve hatırını sorarak talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Vatandaşlarla bir araya gelmeye önem verdiklerini ifade eden Vali Yılmaz, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ