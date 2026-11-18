Eskişehir’in Beylikova ilçesinde ortaokul öğrencileri, sosyal etkinlikler kapsamında düzenlenen programda elma hasadı gerçekleştirdi.

Beylikova İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Müberra Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri doğayla iç içe vakit geçirdi. Süleymaniye Mahallesi’nde ikamet eden Celal isimli vatandaşın elma bahçesine giren öğrenciler, dallardan topladıkları elmaları kasalara doldurdu. Bir gün önce gerçekleştirdikleri ağaç dikme etkinliğinin ardından elma hasadına katılan öğrencilere, Beylikova İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü de eşlik etti. Etkinlik sonunda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bahçesini öğrencilere açan mahalle sakinine ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.