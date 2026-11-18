Eskişehirspor'da Söke 1970 SK maçı hazırlıkları başladı
Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Söke 1970 SK maçının hazırlıklarına başladı.
Giriş: 18.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Söke 1970 SK maçının hazırlıklarına başladı.
Siyahkırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın 22 Kasım Pazar günü oynanacak Söke 1970 SK müsabakası öncesindeki antrenman programına start verdiği bildirildi. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarla futbolcuların karşılaşmaya hazırlandığı belirtildi.
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