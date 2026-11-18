YAVUZ EMRAH SEVER - Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, projeleriyle havacılık sevgisini ve kültürünü gelecek kuşaklara aşılayabilmek için çaba sarf ediyor.

Havacılığa 1984'te adım atan 62 yaşındaki Öztürk, o dönem kısıtlı imkanlarla İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirkette pilotluk eğitimi aldı.

Eğitiminin ardından kariyerinde helikopter pilotluğu ve hava fotoğrafçılığına yönelen Öztürk, insansız hava araçlarının bulunmadığı dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirdi, habercilik alanında havadan canlı yayıncılığın gelişmesine katkı sağladı.

Merakı sayesinde akrobasi uçuşlarına yönelen Öztürk, o dönem bu alanda yeterli altyapı ve kültür bulunmaması nedeniyle ilk yıllarında çeşitli zorluklarla karşılaştı.

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Akrobasi uçuşlarına 36 yaşında başlayan ve 3 yıl Türkiye'de gösteriler gerçekleştiren Öztürk, 2004'ten itibaren yurt dışındaki organizasyonlarda da uçarak ülkesini temsil etti. 22 ülkede 80'den fazla organizasyona katılan Öztürk, 1000'e yakın akrobasi gösterisi gerçekleştirdi.

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden Öztürk​​​​​​​, profesyonel akrobasi pilotluğu kariyerini 2021'de düzenlediği jübile uçuşuyla noktaladı.

- Tarihi Türk uçaklarının replikalarını uçuruyor

Profesyonel akrobasi pilotluğunu bıraktıktan sonra çalışmalarını Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde sürdüren Öztürk, Türk havacılık tarihini tanıtmak ve havacılık kültürünü geliştirmek için projeler yürütüyor.

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Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğiyle çeşitli organizasyonlar düzenleyen Öztürk, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi işbirliğinde Kültür Havacılığı Projesi'ni başlattı.

Proje kapsamında Vecihi Hürkuş'un 1931'de tasarladığı Vecihi 14 ile Nuri Demirağ ve Selahattin Reşit Alan'ın geliştirdiği 1936 yapımı Nu.D-36 uçaklarının uçabilir replikaları üretildi. Her iki uçak geçen yıl SHG Airshow'da birlikte uçuruldu.

Öztürk ve ekibi, 1944'te Türk Hava Kurumu Etimesgut Tayyare Fabrikası'nda üretilen THK-2'nin uçan replikasını da gelecek yıl uçurmayı hedefliyor.

Öztürk'ün kızı Semin Öztürk Şener (35) de babasının yanında başladığı uçuş serüvenini profesyonel akrobasi pilotluğuna taşıdı.

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İlk akrobasi uçuşunu 13 yaşında gerçekleştiren Şener, Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu olarak yaklaşık 10 yıldır yurt içi ve yurt dışında gösteriler yapıyor.

Ali İsmet Öztürk, torunu Pars Şener'le gerçekleştirdiği "Pars ve Dede" programını gelecek yıl kızı Semin Öztürk Şener'in de katılımıyla üç kuşağı buluşturan bir gösteriye dönüştürmeyi hedefliyor.

- "Burada çok büyük bir çalışma, arzu ve istek söz konusu"

Ali İsmet Öztürk, AA muhabirine, Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde Türk gençlerine ve milletine havacılık kültürünü kazandırmak için çalışmanın, Türkiye'yi başka ülkelerde temsil etmek kadar önemli olduğunu söyledi.

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Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin 15 yılda önemli gelişme gösterdiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu süre içerisinde Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğinin yönetim kurulu ve üyeleri büyük fedakarlıklarla çalıştı. Hepimiz üzerimize düşeni yerine getirmeye çalıştık. Bu gelişme esas itibarıyla Türk insanının başarısıdır. Bu, bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Buraya her gelen bunu görür. İnanın bana, bunun parayla da ilgisi yok. Burada çok büyük bir çalışma, arzu ve istek söz konusu. Bu vatan ve millet için yapıldı, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

- "Geçmişini bilmeyen halklar, neticede geleceklerini tayin edemezler"

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Öztürk, Türk milletine havacılığı tanıtmak için merkezde birçok etkinlik düzenlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu etkinliklerde dünya havacılığının hem tarihi hem de geleceği mümkün olduğu kadar insanlarımıza anlatılıyor, onların görmesini sağlayacak imkanlar yaratıyoruz. Geçmişini bilmeyen halklar, neticede geleceklerini tayin edemezler. Bizim bu konudaki tespitimiz, Türk insanının 1900'lü yılların başında Türkiye'de yapılan fevkalade ciddi havacılık hamlelerini hatırlamaması, bazılarının ise bunlardan hiç haberdar olmamasıydı. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini düşündük."

Öztürk, 42 yıllık kariyerini değerlendirirken kişisel başarısından ziyade ülkesine ve milletine sağladığı katkıyı önemsediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Eğer bir tane gence bile havacılığı sözde değil, özde aşılayabildiysek ve o genç, kadın veya erkek, bu memleket için çok önemli işlere imza atacaksa o zaman çok mutlu olurum. Bütün mesele budur. Çünkü yaşlar ilerleyince artık 'ben' kavramı kalmıyor. Kendinizi tamamen bir kenara bırakıyorsunuz, 'biz' demeye başlıyorsunuz. Burada artık memleket ve millet öne çıkıyor. Bunu ileride tarih yazacak. Biz o zaman belki burada olmayacağız. Ne kadarını aktarabildiğimizi o zaman göreceğiz."