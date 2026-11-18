Milli sporcu Elif Naz Köseoğlu Balkan şampiyonu oldu
Eskişehirli milli atlet Elif Naz Köseoğlu, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda gençler kategorisinde birinci olarak Balkan şampiyonluğunu elde etti.
Eskişehirli milli atlet Elif Naz Köseoğlu, Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası’nda gençler kategorisinde birinci olarak Balkan şampiyonluğunu elde etti.
14 Kasım’da Bulgaristan’ın Koynare şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda piste çıkan milli sporcu Elif Naz Köseoğlu, gençler kategorisindeki mücadelesini ilk sırada tamamladı. Antrenörü Bülent Uzun eşliğinde şampiyonaya hazırlanan Köseoğlu, elde ettiği dereceyle Balkan şampiyonu oldu. Şampiyonanın ardından Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da milli sporcu Elif Naz Köseoğlu ve antrenörü Bülent Uzun’u makamında ağırlayarak, uluslararası arenada kazanılan başarıdan dolayı tebriklerini iletti.
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