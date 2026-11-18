Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası’nda Gençler kategorisinde altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu olan milli atlet Elif Naz Köseoğlu, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın Koynare şehrinde 14 Kasım'da gerçekleştirilen organizasyonda zirveye çıkarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli sporcu Elif Naz Köseoğlu, antrenörü Bülent Uzun eşliğinde İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalın, uluslararası alanda elde ettiği bu anlamlı başarıyla Türk bayrağını dalgalandıran Elif Naz Köseoğlu'nu ve yetişmesinde emeği bulunan antrenörü Bülent Uzun'u tebrik etti.

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Kalın, genç sporcuya çalışmalarında ve önümüzdeki dönemde katılacağı uluslararası yarışmalarda başarılar diledi.