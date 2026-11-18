Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yaşamkent Aile Destek Merkezi, Eskişehir Öğretmenevi ve bir aileyi ziyaret etti.

Vali Yılmaz, Yaşamkent Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkezdeki spor alanları, etüt merkezi, robotik kodlama merkezi, çocukların vakit geçirebileceği alanlar ve gastronomi merkezini inceleyen Yılmaz, merkezin ailelere sunacağı imkanları değerlendirdi.

Merkezin Eskişehirlilerin hizmetine sunulmaya hazır olduğunu belirten Yılmaz, burada ailelerin ve çocukların farklı ihtiyaçlarına yönelik birçok imkanın bir arada bulunduğunu ifade etti.

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Merkezin en kısa sürede açılarak vatandaşların hizmetine sunulacağını bildiren Yılmaz, "Ailelerimiz için çok güzel bir hizmet merkezi oluşturduk. Çocuklarımız için robotik kodlama ve etüt merkezinin yanı sıra eğlence alanları, ailelerimiz için spor merkezi ve gastronomi merkezi bulunuyor. Kısacası vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği pek çok imkanı bir arada sunan güzel bir merkez oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

2011 yılından bu yana Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mülkiyetinde bulunan Aşağısöğütönü Sosyal Konutlar alanındaki sosyal tesis binası, 6 Temmuz 2026'da imzalanan protokolle Aile Destek Merkezi olarak kullanılmak üzere Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 20 yıllığına tahsis edilmişti.

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- Güçlendirme çalışmaları devam eden öğretmenevini inceledi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam eden Eskişehir Öğretmenevi'ni ziyaret etti.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Yılmaz, yetkililerden güçlendirme çalışmaları ve gelinen son aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Çalışmaların titizlikle yürütülmesinin önemine değinen Yılmaz, görevli personele kolaylıklar diledi.

- Aile ziyareti gerçekleştirdi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, hane ziyaretleri kapsamında Fatma Kılıç ve kızı Ayşe Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.

Kılıç ailesiyle sohbet ederek aile bireylerinin hal ve hatırını soran Yılmaz, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

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Vatandaşlarla bir araya gelerek sevinçlerini ve sıkıntılarını paylaşmaya önem verdiklerini belirten Yılmaz, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.