Eskişehir'de tır, otobüs, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Çevre Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.B. idaresindeki 42 BCA 510 dorse plakalı tır, F.Ö. idaresindeki 26 EBB 173 plakalı otobüs, F.A. idaresindeki 26 BR 077 plakalı kamyonet ve A.S. idaresindeki 26 RC 975 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan A.S. isimli sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralı sürücü, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.