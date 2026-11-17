Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, açılışa hazır hale getirilen Yaşamkent Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Aşağısöğütönü Sosyal Konutlar alanında yer alan ve yapımı tamamlanan Yaşamkent Aile Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkez bünyesinde oluşturulan spor alanları, etüt merkezi, robotik kodlama merkezi, çocuk oyun alanları ve gastronomi merkezini gezen Vali Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"En kısa zamanda Eskişehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız"

Ziyaretin ardından merkezle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, tesisin vatandaşların hizmetine sunulmaya hazır olduğunu belirtti. Vali Yılmaz, "Gerçekten burası şu anda çok güzel oldu. Ailelerimiz için çok güzel bir hizmet merkezi. Burada sporun birçok dalını yapabilecekleri alanlar, etüt merkezi, robotik kodlama merkezi ve çocuklarımızın eğlenebilecekleri yerler bulunuyor. İnsanımıza hizmet için hazırlanmış çok güzel bir merkezimiz hazır durumda. İnşallah en kısa zamanda açarak Eskişehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

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Vatandaşların ihtiyaç duyabileceği pek çok imkânın tek çatı altında toplandığını kaydeden Vali Yılmaz, "Burada çocuklarımız için robotik kodlama ve etüt merkezinin yanı sıra eğlence alanları, ailelerimiz için spor merkezi ve gastronomi merkezi bulunuyor. Kısacası vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği pek çok imkânı bir arada sunan güzel bir merkez oluşturduk" dedi.

Öte yandan, 2011 yılından bu yana Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mülkiyetinde bulunan sosyal tesis binasının, 6 Temmuz 2026 tarihinde imzalanan protokolle Aile Destek Merkezi olarak kullanılmak üzere 20 yıllığına Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edildiği bildirildi.