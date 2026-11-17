Ziyarete ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Güven Erdoğan, Bülent Ayva, Evren Şahin, Furkan Ay, Rıza Zeydan ve Meclis Kâtip Üyesi Didem Tenekecioğlu Ayvacı katıldı. Gerçekleşen görüşmede Eskişehir’in havacılık alanındaki potansiyeli, uçuş seferlerinin düzenlenmesi ve faaliyetlerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ile kurumlar arası ortak çalışma fırsatları ele alındı.

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