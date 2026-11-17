Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümü tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Festivali kapsamında hazırlanan "Yunus Emre" sergisi, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesinde açıldı.

Yunus Emre’nin düşünce dünyasını kaligrafi ve tipografinin sanatsal olanaklarıyla yorumlayan eserlerin yer aldığı serginin açılışına 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Erol Gökmen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman, GSF Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Çağlar Okur, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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"Yunus’un barış, sevgi ve dostluk felsefesini gelecek kuşaklara taşıyoruz"

Açılış konuşmasında Yunus Emre’nin barış, sevgi ve doğruluk anlayışının evrensel değerlerine dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, sergide sanatçıların ve öğrencilerin Yunus Emre’nin düşüncelerini yazının estetik diliyle yeniden yorumladığını belirtti. Yunus Emre’nin insanlığa bıraktığı değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında sanatın önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Rektör Adıgüzel şunları söyledi: "Bugün burada Yunus’un saatlerce konuşarak, sayfalarca yazarak anlatabileceğimiz düşüncelerini bir iki dizeyle nasıl ifade ettiğini görmüş olacağız. Sanatçılarımız ve öğrencilerimiz Yunus’un ‘Söz uçar, yazı kalır’ dediğimiz dizelerini sanatla gelecek kuşaklara taşıyacak bir sergiyle bizleri buluşturdu. 18 yıldır Yunus’un barış, sevgi ve dostluk felsefesini sanatçı dokunuşuyla gelecek kuşaklara nasıl taşıyacağımızı gösteren bir sergiyle karşı karşıyayız. Yunus Emre Kampüsü girişindeki heykelin kaidesinde ‘Bu kapıdan eğri odun bile giremez’ yazıyor. Dolayısıyla Yunus’un akademisyene, sanatçıya ve halka söylediği şey doğruluktur. Sadece dış görünüşümüzün ve davranışlarımızın değil, özümüzün de doğru olması gerekiyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılını Yunus Emre Yılı ilan etmiştik. Eğiticiler olarak bilginin yanında gençlerimize aşılamamız gereken en önemli değerlerden birinin doğruluk ve yalandan uzak durmak olduğunu düşünüyorum. Bu yıl da eğitim öğretim yılımızı Nasreddin Hoca Yılı ilan ettik. Kampüsümüzde Nasreddin Hoca’nın felsefesıyla ilgili daha fazla çalışma imkânımız olacak. Bu süreçte Anadolu Üniversitesi olarak bizleri en fazla destekleyecek kurumların başında Güzel Sanatlar Fakültemiz geliyor."

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"İnsanın ortak değerlerine seslenen bir düşünce mirası bıraktı"

Anadolu Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman Yunus Emre’nin yaşadığı dönemin ötesine geçen ve farklı kültürlerde karşılık bulan düşünce mirasına dikkat çekti. Yunus Emre’nin sözlerinin yazının sanatsal gücüyle yeniden yorumlanmasının kültürel mirasın yaşatılması açısından önem taşıdığını belirten Kahraman, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yunus Emre temalı sergimizin açılışında hep birlikteyiz. Bu sergiyi ele almamızın özel bir anlamı da var. Yunus Emre, yaşadığı dönemin ötesine geçerek insanın ortak değerlerine seslenen, farklı zamanlarda ve farklı kültürlerde karşılık bulabilen bir düşünce mirası bıraktı bizlere. Bugün onun sözlerinin ve düşünce dünyasının bu etkinlik aracılığıyla yazıyla birlikte tekrar yorumlandığını görmek, bu mirası yaşatmanın ve günümüze ulaştırmanın önemini de vurguluyor. Sergideki çalışmaların Yunus Emre'nin felsefesine farklı pencereler açarken yazının sanatsal gücünü de ortaya koyacağına inanıyorum."

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"Gençlerin bizzat üretim yapmasını sağlıyoruz"

Festival organizasyon komitesi üyesi ve GSF Grafik Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz ise etkinliğin 2009 yılından bu yana geçirdiği gelişimi ve öğrencilerin üretim süreçlerine aktif katılımını anlattı. Kaligrafi ve tipografiyi bir araya getiren etkinliğin zamanla Türkçe ve Yunus Emre odaklı bir sanat ve eğitim platformuna dönüştüğünü belirten Uygungöz, öğrencilerin farklı alanlardan uzmanlarla birlikte üretim yapmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi: "2009'dan beri hat sanatıyla Latin harfli modern yazı sanatını harmanlama konseptiyle yola çıktık. Zamanla evrilerek özünde Türkçeyi ve Yunus Emre'nin sözlerini baz alan, tipografistlerle kaligrafistleri buluşturan bir yapıya ulaştık. Pandemide bile ara vermeden sergilerimizi çevrim içi ortama taşıyarak konferans ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerimizin yararlanabileceği yaşayan bir eğitim modeli kurduk. Fakültedeki birinci sınıftan doktora seviyesine kadar herkesi teşvik ederek hafta içi çalışmalarına dâhil ediyor, alanında uzman konuklarımızla gençlerin bizzat üretim yapmasını sağlıyoruz. Cuma günü gerçekleştireceğimiz sunumlarla tamamlayacağımız bu sürecin en güzel meyvelerinden biri de öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini hayata geçirdiği iki sayfalık özel yayınımız ‘Gaste’ oldu. Bu da eğitimimizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor."

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"Yunus Emre" sergisi, 11 Aralık Cuma gününe kadar Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.