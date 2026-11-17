Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçe sakinlerine daha modern, hızlı ve entegre kamu hizmeti sunabilmek amacıyla hazırladığı Yeni Belediye Hizmet Binası projesini kamuoyuna duyurdu. İlçenin çehresini değiştirecek proje için çalışmalar resmen başlatıldı.

Güçlü şehircilik vizyonuyla tasarlanan proje, 3 katlı ve yaklaşık bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak. Geleneksel mimari dokuyu modern çizgilerle harmanlayan yeni bina, işlevselliğinin yanı sıra estetik yapısıyla da dikkat çekiyor. Geniş peyzaj düzenlemesi ve ferah kent meydanıyla birlikte planlanan alan, yalnızca bir idari bina olmanın ötesinde ilçe sakinlerinin yeni sosyal buluşma noktası haline gelecek.

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"İnönü’müzün geleceğini inşa ediyoruz"

Kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlanması planlanan proje hakkında değerlendirmelerde bulunan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayarak İlçenin geleceğini inşa etmek için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İlçe sakinlerinin çok daha kaliteli, hızlı ve konforlu bir ortamda hizmet sunma amacıyla bu projeyi hayata geçirileceğini de belirten Hamamcı, Cumhuriyet Meydanı’nda yapmayı planladıkları yeni projenin ilçeye şimdiden hayırlı olması dileklerini iletti. Yeni hizmet binası projesinin tamamlanmasıyla birlikte belediye birimlerinin tek çatı altında daha verimli bir yapıda hizmet vermesi hedefleniyor.