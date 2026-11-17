Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Sanatlar Bölümü tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Festivali açılış töreniyle başladı.

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Festivali GSF Dekanlık Konferans Salonunda açılış töreni düzenlendi. GSF Dekanlık Konferans Salonunda düzenlenen açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman, Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Çağlar Okur, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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"Yunus Emre'nin sözlerini gelecek kuşaklara taşıyoruz"

Açılış konuşmasında 18 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen etkinliğin sanat alanında kuşaklar arası bilgi ve deneyim aktarımına önemli katkılar sunduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu'nun kültürel zenginliği ve Yunus Emre'nin evrensel değerlerinin etkinliğe ilham verdiğini ifade etti. Sanatın yalnızca eser üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda güzellikleri ve anlamlı sözleri gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu taşıdığını vurgulayan Rektör Adıgüzel etkinliğin bu anlayışla yıllardır sürdürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Adıgüzel konuşmasına şöyle devam etti:

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"Böyle kıymetli bir etkinliğin 18 yıldır kesintisiz düzenlenmesi, sanat alanındaki bilgi ve deneyimin elden ele aktarılması, ustaların gençlerle bir araya gelerek yeni teknikler üretmesi bizim için çok değerli. Çünkü sanat dediğimiz şey bir günde bir anda ortaya çıkan bir şey değil; birikimle ve çalışmayla oluşan bir süreç. Bu etkinliğin 18 yıldır sürdürülmesi, ulusal ve uluslararası alanda pek çok sanatçının, ustanın bu ortamda öğrencilerimizle deneyimlerini paylaşması anlamına geliyor. Anadolu ismi, farklı kültürlerin bir araya geldiği, herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği büyük bir kültürel birikimi temsil ediyor. Bu birikimin en güçlü temsilcilerinden biri de hiç kuşkusuz Yunus Emre. Yunus Emre bu etkinliğin ortak değeri ve buluşma noktası olmasının yanı sıra Eskişehir'in ve Anadolu'nun en önemli kültürel değerlerinden biri. Bugün yazı, kaligrafi ve tipografi aracılığıyla Yunus Emre'yi yeniden yorumluyoruz. Yunus Emre düşüncelerini sözle aktarmış, onun sözleri ise güzelliği ve evrensel anlamı sayesinde yüzyıllar boyunca yaşamaya devam etmiştir. Bizler de 18 yıldır bu güzel sözleri kaligrafi ve tipografinin sanatsal olanaklarıyla gelecek kuşaklara taşımaya çalışıyoruz. Sanatın en güçlü yönlerinden biri de budur. Sanatçı yalnızca bir eser ortaya koymaz, aynı zamanda bir güzelliği çoğaltır, yaşatır ve kuşaktan kuşağa aktarır. Yunus Emre'nin yüzyıllar önce insanlığa bıraktığı, bugün de barışa ve umuda ışık tutabilecek sözlerini yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Güzel Sanatlar Fakültemize düşen görev de bu değerleri sanat aracılığıyla yaşatmak ve gelecek kuşaklara ulaştırmaktır."

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Etkinliğin bugüne ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Adıgüzel, özellikle etkinliğin yıllar içindeki gelişiminde önemli katkıları bulunan GSF Grafik Sanatlar Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz'ün emeğine dikkat çekti. Organizasyon komitesi, akademisyenler ve öğrencilerin katkılarının etkinliğin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını belirten Rektör Adıgüzel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu etkinliğin 18 yıllık geçmişine baktığımızda, yıllar içerisinde nasıl geliştiğini ve büyüdüğünü görüyoruz. Fotoğraflar ve videolar bir anlamda etkinliğin yıllar içindeki yolculuğunu gösterirken Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz hocamızın da bu süreçteki büyük emeğini ortaya koyuyor. Etkinliğin bugünlere ulaşmasında katkısı bulunan organizasyon komitesine, akademisyenlerimize ve yıllar boyunca emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel Sanatlar Fakültemizin bugün dokuz farklı bölümü bulunuyor ve her biri kendi alanında bu güzelliği farklı biçimlerde üretmeye ve aktarmaya devam ediyor. Güzel söz kendisini besler, çoğaltır ve güçlendirir. Bizler de güzel sözleri ve değerleri her vesileyle yaşatmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelerek etkinliğimize katkı sunan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Elbette en büyük teşekkürlerimizden biri de öğrencilerimize. Çünkü öğrencilerimizin ilgisi ve katılımı olmasa bu tür etkinliklerin yaşaması ve geleceğe taşınması mümkün olmaz. Bu etkinliğin, öğrencilerimizin güçlü ilgisi ve desteğiyle önümüzdeki yıllarda da gelişerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Hepinize katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum."

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"Yazının ruhla buluştuğu bir haftaya tanıklık edeceğiz"

GSF Dekanı Prof. Duygu Kahraman etkinliğin 18 yıldır kesintisiz sürdürülmesinin fakültenin sanat ve tasarım alanındaki birikimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Etkinliğin öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu ifade eden Prof. Kahraman, farklı sanatçı ve tasarımcılarla bir araya gelen öğrencilerin yazı tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Kaligrafi ve Tipografi Festivalinin 18. yaş dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. 2009 yılından bu yana Grafik Sanatlar Bölümümüz tarafından kesintisiz olarak sürdürülen bu buluşma, yıllar içinde gelenekselleşerek fakültemizin sanat ve tasarım birikimine çok önemli katkılar sağladı. Öğrencilerimiz burada farklı sanatçı ve tasarımcılarla aynı ortamda bulunarak onların üretim süreçlerini yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Yazı tekniklerini kendi uygulamalarıyla harmanlayarak ders ortamının ötesinde, deneyime dayalı bir öğrenme süreci yaşıyorlar."

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"Aynı heyecanı bugün de yaşıyorum"

Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Çağlar Okur ise Yunus Emre'nin sevgi, saygı ve paylaşım anlayışının etkinliğin temel düşüncesini oluşturduğunu belirtti. Öğrencilik yıllarında benzer etkinliklerden edindiği deneyimlerin sanat yaşamına katkı sağladığını ifade eden Doç. Okur etkinliğin öğrenciler için de önemli bir deneyim alanı sunduğunu dile getirerek, "Yunus Emre'nin sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı ilke edindiği anlayış, bizim de etkinliğimizin ana fikrini oluşturmaktadır. Bu vesileyle davetimize icabet ettiği için bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilik yıllarımda ben de böyle etkinlikleri heyecanla beklerdim ve yapılan çalışmalarda öğrendiklerimi eserlerime uygulamaya çalışırdım. Aynı heyecanı inanın bugün de yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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Sanatçılar ve akademisyenler öğrencilerle buluştu

Açılış konuşmalarının ardından Festival, alanında uzman sanatçı ve akademisyenlerin katıldığı oturumlarla devam etti. Sanatçı Dilruba Güneysu, Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Yusuf Keş, ESOGÜ öğretim üyesi Doç. Bilge Kınam ve ESTÜ Öğr. Gör. Onur Kuran, öğrencilerle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı. 18. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Festivali kapsamında düzenlenen çalıştaylar, 20 Kasım'a kadar öğrencileri alanında uzman sanatçı ve akademisyenlerle bir araya getirecek. Etkinliğin bir diğer önemli bölümünü oluşturan "Yunus Emre" sergisi ise 11 Aralık 2026 tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.