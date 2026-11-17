Afet ve acil durum çalışmalarına yönelik teknik kapasitenin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim programı sona erdi. Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Yerleşkesi'nde 916 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen İHA1 Ticari Eğitimi'ne katılan AFAD Eskişehir personeli, teorik ve uygulamalı aşamaları geçerek ticari İHA1 pilotu lisansını aldı.

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