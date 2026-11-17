İlkokul öğrencilerine afet bilinci ve güvenli tahliye eğitimi verildi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Reşat Benli İlkokulunda düzenlenen 'Afet Eğitimi Hazırlık Günü' etkinliğinde, öğrencilere afet durumlarında alınması gereken önlemler anlatıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Reşat Benli İlkokulunda düzenlenen 'Afet Eğitimi Hazırlık Günü' etkinliğinde, öğrencilere afet durumlarında alınması gereken önlemler anlatıldı.
Okullarda güvenli yaşam kültürünü güçlendirmek ve afet farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş'un da katılımıyla Reşat Benli İlkokulunda 'Afet Eğitimi Hazırlık Günü' programı gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere ve okul personeline deprem, sel ve yangın gibi afet durumlarında alınması gereken önlemler, güvenli tahliye süreçleri ve ortak hazırlık konuları aktarıldı.
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