Özel Ümit Hastanesi'nden prematüre bebekler için farkındalık mesajı
Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Özel Ümit Hastanesi doktorların katılımıyla prematüre bebeklerin özel bakım ihtiyaçlarına ve yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekildi.
Dünya Prematüre Günü dolayısıyla Özel Ümit Hastanesi doktorların katılımıyla prematüre bebeklerin özel bakım ihtiyaçlarına ve yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekildi.
Eskişehir'de Dünya Prematüre Günü kapsamında Özel Ümit Hastanesi’nde erken doğan bebeklerin sağlık sorunları, tedavi süreçleri ve ailelere sunulan destekler gündeme geldi. Prematüre bebeklerin özel bakım ihtiyaçlarına ve yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekildi. Farkındalık etkinliğine Dr. Coşkun Minnet, Dr. Nazan Tekin Çakar, Dr. Özlem Kuğu, Dr. Alper Akay ve Özel Ümit Hastanesi Başhemşiresi Hacer Ulum katıldı.
Dr. Coşkun Minnet, prematüre bebeklerin dış dünyaya hazır olmadan doğduklarını ve özel bakıma ihtiyaç duyduklarını belirtti. Özel Ümit Hastaneleri bünyesinde yaklaşık 16 yıldır üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım hizmeti verdiklerini ifade eden Minnet, ünitenin 7 gün 24 saat hizmet sunduğunu söyledi. Dünya Prematüre Günü’nün toplumsal farkındalık açısından önemine değinen Minnet, erken doğan bebeklerin kendilerine özgü sağlık sorunlarının ve bakım ihtiyaçlarının bulunduğunu vurguladı.
Ailelere duygusal destek de veriyoruz
Dr. Nazan Tekin Çakar, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yalnızca bebeklerin tedavi edilmediğini, anne ve babalara da destek sağlandığını belirtti. Çakar, 37 haftadan önce dünyaya gelen bebeklerin solunum, beslenme ve vücut ısılarını koruma konusunda desteğe ihtiyaç duyabildiğini ifade ederek emzirme eğitimi, kanguru teması ve bebek bakımı konusunda ailelerin bilgilendirildiğini söyledi.
Bebeklerimizi güvenle ailelerine kavuşturuyoruz
Dr. Özlem Kuğu ise özellikle riskli gebeliklerde ve erken doğumlarda yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin önem taşıdığını belirtti. Kuğu, bebeklerin anne yanına gidebilecek duruma gelene kadar sağlık ekiplerinin gözetiminde tutulduğunu, ailelere güvenli bir bakım ortamı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.
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