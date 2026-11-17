Eskişehir'de mısır tarlasında biçerdöver kullanarak hasat yaptığı sırada avcıların açtığı ateşle kolundan yaralanan Abdil Yapıcı hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın oğlu Can Yapıcı, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu kurşun benim babama değil de başkasına da gelebilirdi, arkasını tabii ki de bırakmayacağım" dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Tepebaşı ilçesi kırsal Yakakayı Mahallesi'nde bulunan bir mısır tarlasında meydana geldi. 51 yaşındaki Abdil Yapıcı tarafından hasat edilen mısır tarlasına gelen avcılar iddiaya göre tarım arazisinde avlanmaya başladı. Bir süre sonra yakından ateşlenen tüfeklerden rahatsız olan Yapıcı, makinasından inerek avcıları çok yakından ateş ettikleri, kendisini veya biçerdövere kurşunların isabet edeceği konusunda uyardı. Eğer bu hareketlerini devam ederlerse tarlayı hasat etmeyi yarıda bırakacağını söyleyen Abdil Yapıcı, iddiaya göre makinasına yöneldiği avcıların tüfeğinden çıkan kurşun sol koluna isabet etti. Kolundan yaralanan Yapıcı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Koluna 24 dikiş atılan Yapıcı'nın parmaklarında kısmen hissizlik oluştuğu öğrenildi. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

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"Babam, ‘Makineye doğru ateş ediyorsunuz' diyor"

Konuyla alakalı görüşlerini aktaran Abdil Yapıcı'nın oğlu Can Yapıcı, konuyla alakalı şüphelerini dile getirdi. Olayın peşini bırakmayacağını dile getiren Yapıcı, "Yaklaşık 78 kişi avcı denilen insanlar daha doğrusu avcı bile değiller, çoğunun ruhsatı bile yok, avcılık belgesi de yok. Babamı tarlaya çağırıyorlar: ‘İşte biz bu tarlada domuz avlayacağız, bu tarlayı biçer misin?' diye. Çiftçi aracıyla birlikte babam oraya gidiyor, tarlayı biçerken silahları sıkmaya başlıyorlar. Babam 23 kişiyi uyarıyor, ‘Makineye doğru ateş ediyorsunuz, makineye doğru mermi geliyor, merminin geldiğini görüyorum. Makineye doğru ateş etmeyin, ben burayı bitireyim, ondan sonra ateş edin' diyor. Tekrar devam ediyor, bir kesiliyorlar işte, ondan sonra tekrar mermiler yağıyor. Babam iniyor aşağı, tekrar uyarıyor, ‘Mermiler benim önümden geçiyor, böyle yapmaya devam ederseniz ben biçmeyeceğim burayı, bırakacağım tarlayı diyor" diye konuştu.

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"Aralarından şüphelendiğimiz iki kişi var"

Olayla alakalı 2 kişiden şüphelendiğini dile getiren Can Yapıcı, "Onu dedikten sonra, aralarında birisi yaklaşık 2526 yaşındaki çocuk babama ters ters bakıyor. Ters ters baktıktan sonra babam makineye bineceği sırada babamın koluna mermi geliyor. ‘Tesadüf' diyorlar. Başkası ‘yanlışlıkla oldu' diyorlar. Aralarından şüphelendiğimiz iki kişi var. Hayır, hiçbir şekilde önceden tanışmışlığım yok. Hiçbir şekilde husumetimiz yok. Arkasını tabii ki de bırakmayacağım. Hani bu kurşun benim babama değil de başkasına da gelebilirdi. Mesela yaklaşık 100 metre sonramızda yaklaşık 45 mevsimlik işçi var. Mesela onlara da gelebilirdi. Hiçbir şekilde sorumluluk yok. Çok suiistimal var. O yüzden dolayı ben bu işin hiçbir şekilde sonunun peşini bırakmayacağım" dedi.