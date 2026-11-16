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        Eskişehir'de tüp yüklü kamyonette çıkan yangın balkonlara sıçradı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangın, bir apartmanın balkonlarına ve camlarına sıçrayarak hasara yol açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Eskişehir'de tüp yüklü kamyonette çıkan yangın balkonlara sıçradı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangın, bir apartmanın balkonlarına ve camlarına sıçrayarak hasara yol açtı.

        Olay, Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şimşekler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balkan Caddesi üzerinde kurulan semt pazarının hemen yanı başında bulunan Şimşekler Sokak'ta park halindeki 26 DP 882 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonette yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek kamyoneti sarması üzerine çevrede bulunan pazarcı esnafı kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonetteki alevler, aracın park halinde olduğu binanın yakınlığı nedeniyle apartmanın 1. ve 2. katlarındaki balkonlara ve camlara sıçradı. Vatandaşlarda büyük korku ve paniğe neden olan olayda, evlerin balkonlarında ve camlarında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın evlerin içine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Tüp yüklü bir araçta meydana gelmesi nedeniyle facianın eşiğinden dönülen olayda yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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