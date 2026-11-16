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        Anadolu Üniversitesi AI Lab ile 26 bin öğrenciye uygulamalı kodlama imkânı sunuyor

        Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen AI Lab, Açıköğretim Fakültesi Yapay Zekâ Destekli Kodlama Ön Lisans Programında öğrenim gören yaklaşık 26 bin öğrencinin kullanımına açıldı. Öğrencilerin herhangi bir program yüklemeden internet tarayıcısı üzerinden kod yazmasına olanak sağlayan platform, "Python ile Programlama" dersinin ilk uygulamalı canlı dersinde kullanıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi AI Lab ile 26 bin öğrenciye uygulamalı kodlama imkânı sunuyor

        Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen AI Lab, Açıköğretim Fakültesi Yapay Zekâ Destekli Kodlama Ön Lisans Programında öğrenim gören yaklaşık 26 bin öğrencinin kullanımına açıldı. Öğrencilerin herhangi bir program yüklemeden internet tarayıcısı üzerinden kod yazmasına olanak sağlayan platform, "Python ile Programlama" dersinin ilk uygulamalı canlı dersinde kullanıldı.

        Öğrenciler kodlama uygulamalarını AI Lab üzerinden gerçekleştirdi

        "Uygula. Üret." sloganıyla ailab.anadolu.edu.tr adresinde hizmete sunulan AI Lab, öğrencilerin ders kitaplarında yer alan konuları uygulamalı olarak öğrenmelerine olanak sağlıyor. Platformda her dersin uygulamaları, ders kitabının ünitelerine göre hazırlanırken öğrenciler konu anlatımlarına, örnek kodlara ve alıştırmalara aynı sayfa üzerinden erişebiliyor. 12 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilen ilk canlı derste konular AI Lab ekranı üzerinden anlatıldı. Öğrenciler, her konunun ardından ilgili örnekleri kendi hesaplarında çalıştırarak öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Ders kapsamındaki etkileşimlerin büyük bölümü platform üzerinden yürütülürken öğrencilerden olumlu geri dönüşler alındı.

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        Yapay zekâ desteğiyle kodlar anında değerlendiriliyor

        AI Lab üzerinden yazılan kodlar internet tarayıcısında çalıştırılabiliyor ve sonuçlar anında görüntülenebiliyor. Öğrencilerin tamamladığı alıştırmalar sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilirken hatalı kodlar için yapay zekâ destekli ipuçları sunuluyor. Öğrenciler ayrıca öğrendikleri konuları pekiştirmek amacıyla yapay zekâdan yeni alıştırmalar oluşturmasını isteyebiliyor. Tamamen üniversitemizin kendi altyapısı üzerinde çalışan platform, on binlerce öğrencinin eş zamanlı olarak uygulama yapmasına imkân tanıyor. AI Lab'a yalnızca Yapay Zekâ Destekli Kodlama Ön Lisans Programına kayıtlı öğrenciler giriş yapabiliyor.

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        Prof. Dr. Bozkurt: "Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencimizin aynı laboratuvar ortamına ulaşabilmesi çok değerli"

        Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, AI Lab'ın uzaktan eğitimde uygulamalı öğrenme olanaklarını geliştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Açıköğretim Fakültesi 1982'den bu yana yükseköğretimi herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla çalışıyor. Yapay Zekâ Destekli Kodlama programıyla bu anlayışı yapay zekâ ve yazılım alanına taşıdık. Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencimizin nerede yaşadığından bağımsız olarak aynı laboratuvar ortamına ulaşabilmesi bizim için çok değerli. AI Lab bu açıdan önemli bir adım. Üniversitemizin Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürüttüğümüz bu iş birliğini Açıköğretim'deki diğer programlara da taşımayı hedefliyoruz."

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        Doç. Dr. Çelik: "Kodlama okuyarak değil, yazarak öğrenilir"

        Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özer Çelik, platformun geliştirilme sürecine ve sunduğu olanaklara değinerek şunları söyledi:

        "Kodlama okuyarak değil, yazarak öğrenilir. Açıköğretimde on binlerce öğrenciye aynı anda laboratuvar ortamı sunmak kolay bir iş değildi. AI Lab sayesinde öğrencilerimiz bilgisayarlarına hiçbir şey kurmadan ders kitabındaki her konuyu kod yazarak deneyebiliyor. Otomatik değerlendirme ve yapay zekâ destekli ipuçları sayesinde öğrenci takıldığı yerde yalnız kalmıyor. İlk derse gösterilen ilgi ve öğrencilerimizden gelen dönüşler bizi çok sevindirdi. AI Lab'ı programdaki diğer derslere de yaygınlaştıracağız."

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        AI Lab'ın diğer Açıköğretim programlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor

        Ders kitapları, eöğrenme materyalleri ve canlı derslerle bir milyonu aşkın öğrenciye eğitim olanağı sunan Açıköğretim sistemi, AI Lab ile uygulamalı öğrenme imkânlarını genişletiyor. Öğrencilerin internet erişimi bulunan her yerden kodlama uygulamalarını gerçekleştirmesine olanak tanıyan platformun, ilerleyen süreçte diğer Açıköğretim programlarında da kullanılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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