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        Zabıta ekiplerinden otogarda sıkı denetim

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Zabıta ekiplerinden otogarda sıkı denetim

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların güvenli ve kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Bu kapsamda çalışmalarına devam eden zabıta ekipleri, son olarak Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim gerçekleştirdi. Otogar içerisinde faaliyet gösteren esnaf ve otobüs firmalarını denetleyen ekipler, firmaların gerekli yetki belgelerini inceleyerek mevzuata uygunluk kontrollerinde bulundu.

        Şehirlerarası otobüslerin hareket saatlerine uyup uymadığını da kontrol eden ekipler, otogar dışında yolcu indirme ve bindirme yapılmaması konusunda sürücü ve firma yetkililerine uyarılarda bulundu. Denetimlerde, yolcu güvenliğinin sağlanması ve terminal düzeninin korunmasının önemine dikkat çekildi.

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        Otogar içerisindeki iş yerlerini de denetleyen zabıta ekipleri, esnafı ortak kullanım alanlarını işgal etmemeleri, yaya geçişlerini engelleyecek uygulamalardan kaçınmaları konusunda bilgilendirdi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenliği ve kent düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerini kent genelinde kararlılıkla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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