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        Odunpazarı Belediyesi'nden vergi hatırlatması

        Odunpazarı Belediyesi, 2026 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri ile Katı Atık Ücreti'nin 5'inci taksitine ilişkin vatandaşlara hatırlatmada bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Odunpazarı Belediyesi'nden vergi hatırlatması

        Odunpazarı Belediyesi, 2026 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri ile Katı Atık Ücreti'nin 5’inci taksitine ilişkin vatandaşlara hatırlatmada bulundu.

        Vergi mükelleflerinin gecikme zammı ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini 30 Kasım 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. Ödemeler, belediye veznelerinin yanı sıra eDevlet ve eBelediye üzerinden de yapılabilecek. Vatandaşlar, vergi ve ücret ödemelerini Odunpazarı Belediyesi veznelerine başvurarak gerçekleştirebilecekleri gibi eDevlet üzerinden veya belediyenin resmi internet sitesi www.odunpazari.bel.tr adresinde yer alan eBelediye sistemi aracılığıyla da kolaylıkla yapabilecek. Böylece mükellefler, belediyeye gelmeden internet üzerinden ödeme işlemlerini tamamlayabilecek.

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        Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisi'nin kasım ayı taksitleri ile Katı Atık Ücreti'nin 5’inci taksiti için son ödeme tarihi 30 Kasım 2026. Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların gecikme yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmadan zamanında gerçekleştirmelerini hatırlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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