Eskişehir'de son 1 haftada 5 bin 14 sürücüye trafik cezası kesildi
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 900 araç ve sürücü kontrol edilirken, kurallara uymayan 5 bin 14 sürücüye ceza kesildi.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 900 araç ve sürücü kontrol edilirken, kurallara uymayan 5 bin 14 sürücüye ceza kesildi.
Eskişehir Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 915 Kasım tarihleri arasında il genelinde kapsamlı trafik uygulamaları yürütüldü. Denetimler çerçevesinde; 2 bin 990 yük taşımacılığı, bin 245 yolcu taşımacılığı, 2 bin 23 alkol denetimi, 522 motosiklet, 5 bin 915 emniyet kemeri ve 14 bin 205 diğer kontrol türleri olmak üzere toplam 26 bin 900 araç ve sürücü incelendi.
Yapılan kontroller sonucunda kural ihlali tespit edilen 5 bin 14 sürücüye trafik cezası uygulanırken, 219 araç trafikten men edildi ve 56 sürücünün belgesine el konuldu. Ayrıca söz konusu tarihler arasında kent genelinde 1 ölümlü, 43 yaralanmalı ve 93 maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.