Eskişehir'de son 1 haftada 5 bin 14 sürücüye trafik cezası kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 900 araç ve sürücü kontrol edilirken, kurallara uymayan 5 bin 14 sürücüye ceza kesildi.

Eskişehir Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 915 Kasım tarihleri arasında il genelinde kapsamlı trafik uygulamaları yürütüldü. Denetimler çerçevesinde; 2 bin 990 yük taşımacılığı, bin 245 yolcu taşımacılığı, 2 bin 23 alkol denetimi, 522 motosiklet, 5 bin 915 emniyet kemeri ve 14 bin 205 diğer kontrol türleri olmak üzere toplam 26 bin 900 araç ve sürücü incelendi.

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Yapılan kontroller sonucunda kural ihlali tespit edilen 5 bin 14 sürücüye trafik cezası uygulanırken, 219 araç trafikten men edildi ve 56 sürücünün belgesine el konuldu. Ayrıca söz konusu tarihler arasında kent genelinde 1 ölümlü, 43 yaralanmalı ve 93 maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.