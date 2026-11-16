Eskişehir'de öğrencilere organ bağışının önemi anlatıldı
Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşide, öğrencilere organ bağışının hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgi verildi.
Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşide, öğrencilere organ bağışının hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgi verildi.
Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulda, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla söyleşi programı gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler organ bağışının önemi konusunda bilgilendirilirken, gençlerde toplumsal duyarlılık ve dayanışma bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.
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