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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Beylikova'da öğrencilerden çevre farkındalığı etkinliği Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından fidan dikimi ve atık toplama çalışmaları gerçekleştirildi

        Beylikova'da öğrencilerden çevre farkındalığı etkinliği Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından fidan dikimi ve atık toplama çalışmaları gerçekleştirildi

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, COP31 çerçevesinde ortaöğretim düzeyinde yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler tarafından fidan dikimi, atık toplama ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Beylikova'da öğrencilerden çevre farkındalığı etkinliği Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından fidan dikimi ve atık toplama çalışmaları gerçekleştirildi

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, COP31 çerçevesinde ortaöğretim düzeyinde yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler tarafından fidan dikimi, atık toplama ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

        Acil Durumlar Savunma Bakanlığı ve Eskişehir Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri görev aldı. Etkinlikler kapsamında ilçede fidan dikimi ve çevre farkındalığını artırmaya yönelik atık toplama çalışması yapıldı.

        Program çerçevesinde ayrıca vatandaşlara yönelik ormanları koruma konusunda bilgilendirme faaliyetleri yürütülerek söyleşi ve röportajlar gerçekleştirildi. Çalışmalara katkı sunan Beylikova İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü, Okul Müdürü Evren Çam ile gönüllü öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.

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