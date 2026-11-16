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        MHP Eskişehir İl Teşkilatı Ziyapaşa Camii'nde vatandaşlarla buluştu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve beraberindeki teşkilat üyeleri, sabah namazı programları kapsamında Ziyapaşa Camii'nde cemaatle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        MHP Eskişehir İl Teşkilatı Ziyapaşa Camii'nde vatandaşlarla buluştu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve beraberindeki teşkilat üyeleri, sabah namazı programları kapsamında Ziyapaşa Camii’nde cemaatle bir araya geldi.

        MHP Eskişehir İl Teşkilatı tarafından her hafta farklı bir camide düzenlenen sabah namazı buluşmalarının bu haftaki adresi Ziyapaşa Camii oldu. İl Başkanı Ayhan Sezer ile teşkilat mensupları, sabah namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Namazın ardından cami çıkışında cemaate sıcak çorba ikram edildi. Programa katılan teşkilat üyeleri vatandaşlarla sohbet ederken, buluşmaların her hafta farklı camilerde devam edeceği bildirildi.

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