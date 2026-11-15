Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil kafenin oturma alanına daldı

Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir kafenin önünde oturan şahısların arasına daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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