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        Klasik Cumartesi konserleri Nemeth Quartet ile başladı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları ve aileleri klasik müzikle buluşturmak amacıyla düzenlediği "Klasik Cumartesi" konserleri, Nemeth Quartet'in performansıyla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Klasik Cumartesi konserleri Nemeth Quartet ile başladı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları ve aileleri klasik müzikle buluşturmak amacıyla düzenlediği "Klasik Cumartesi" konserleri, Nemeth Quartet'in performansıyla başladı.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 20262027 sanat sezonunda her yaştan sanatseveri müzikle buluşturmaya devam ediyor. Ailelere ve çocuklara yönelik hazırlanan "Klasik Cumartesi" oda müziği konserleri serisinin ilk konuğu, Türkiye'nin en aktif konser veren oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet oldu.

        Gülen Ege Serter (keman), Şeniz Serter (keman), Pınar Basalak (viyola) ve Mutlu Varlık Kocaili'den (çello) oluşan topluluk, başarılı performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Konser programında Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi ve Astor Piazzolla gibi klasik müziğin önemli bestecilerinin eserlerine yer verildi. Bunun yanı sıra "Manastır Türküsü" gibi anonim halk ezgilerinin çoksesli yaylı çalgı düzenlemeleri de dinleyicilerle buluştu. Farklı müzik kültürlerini ve dönemleri bir araya getiren repertuvar, konsere renkli ve zengin bir atmosfer kattı.

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        Konserin dikkat çeken bölümlerinden biri de müzisyenlerin eserler ve sahnede kullandıkları enstrümanlar hakkında dinleyicilerle paylaştığı bilgiler oldu. Özellikle çocukların klasik müziği daha yakından tanımasına imkân sağlayan bu anlatımlar, konseri yalnızca bir müzik dinletisi olmaktan çıkararak keyifli ve öğretici bir sanat buluşmasına dönüştürdü. Sanatçıların anlatımları ve yorumları, dinleyicilerden alkış aldı.

        Klasik müzikle buluşmalar sürecek

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çocukların erken yaşta sanatla tanışmasını ve ailelerin kültürsanat etkinliklerine birlikte katılmasını amaçlayan "Klasik Cumartesi" konserleri, 20262027 sanat sezonu boyunca devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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