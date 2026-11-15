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        Anadolu Üniversitesi LABWISE Projesi kapsamında Tunus'ta yer aldı

        Anadolu Üniversitesi, Avrupa Birliği Horizon Europe Programı kapsamında desteklenen LABWISE projesi çerçevesinde Tunus'un Sousse kentinde düzenlenen açılış toplantısı ve European Researchers' Night (Avrupa Araştırmacılar Gecesi) etkinliklerine katıldı. Üniversiteyi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Dal temsil etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi LABWISE Projesi kapsamında Tunus'ta yer aldı

        Anadolu Üniversitesi, Avrupa Birliği Horizon Europe Programı kapsamında desteklenen LABWISE projesi çerçevesinde Tunus'un Sousse kentinde düzenlenen açılış toplantısı ve European Researchers' Night (Avrupa Araştırmacılar Gecesi) etkinliklerine katıldı. Üniversiteyi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Dal temsil etti.

        Tunus Sousse Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ve Anadolu Üniversitesinin proje ortakları arasında yer aldığı LABWISE (Living And Bridging Schools for Innovation, Sustainability, and Education) projesi; Tunus, Türkiye, İspanya, Kıbrıs, Yunanistan ve Polonya'dan kurumları bir araya getiriyor. Bilimsel araştırmaları toplumla buluşturmayı, gençlerin bilime olan ilgisini artırmayı ve araştırmacılar ile toplum arasında sürdürülebilir bağlar kurmayı amaçlayan projenin açılış toplantısında iş paketleri, ortakların görev ve sorumlulukları ile uygulama takvimi ele alınarak projenin yol haritası değerlendirildi.

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        Bilim şenliğinde bilimsel deneyler ve yenilikçi teknolojiler tanıtıldı

        Sousse kentinde gerçekleştirilen European Researchers' Night etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar ve vatandaşlar bilimsel etkinliklerde bir araya geldi. Bilimsel deneyler, uygulamalı gösteriler, yenilikçi teknolojiler ve sanal gerçeklik uygulamalarının yer aldığı etkinlikte katılımcılar, bilimi deneyimleme fırsatı buldu.

        Anadolu Üniversitesi, etkinlik kapsamında Erasmus+ tarafından desteklenen VPCLApps (Virtual Physics Course Lab Applications Sanal Fizik Dersi Laboratuvarı Uygulamaları) projesinin çıktılarını da katılımcılarla buluşturdu. Sanal fizik laboratuvarı uygulamaları, öğrenciler ve araştırmacıların yanı sıra vatandaşlardan da ilgi gördü. Uygulamalar aracılığıyla dijital eğitim teknolojilerinin deneyimsel öğrenmeye katkısı ve bilimsel konuların uygulamalı biçimde aktarılmasına yönelik imkanlar tanıtıldı.

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        Bilimtoplum etkileşimi güçlendirilecek

        LABWISE projesi kapsamında önümüzdeki dönemde bilim şenlikleri, araştırmacıların okul ziyaretleri, Living Lab (Yaşayan Laboratuvar) çalışmaları ve yenilikçi eğitim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Anadolu Üniversitesi, uluslararası proje ortaklıkları ve dijital eğitim teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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