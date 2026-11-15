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        390 bin TL ceza kesilen alkollü sürücü: "Geçen hafta ceza yedim annemin kalbine iner"

        Eskişehir'de polis ekiplerinin durdurduğu ve 1.91 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye 390 bin TL idari para cezası uygulanırken, şahsın geçen ay da aynı suçtan 290 bin TL ceza yediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:51 Güncelleme:
        390 bin TL ceza kesilen alkollü sürücü: "Geçen hafta ceza yedim annemin kalbine iner"

        Eskişehir’de polis ekiplerinin durdurduğu ve 1.91 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye 390 bin TL idari para cezası uygulanırken, şahsın geçen ay da aynı suçtan 290 bin TL ceza yediği ortaya çıktı.

        Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Şehir Sokak üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Ekiplerce durdurulan 06 KD 941 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y.'nin yapılan kontrollerinde 1.91 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada sürücünün ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi.

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        Sürücü M.Y.’ye çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine el konulma süresi 2048 yılına kadar uzatıldı. Şahsın yapılan incelemesinde, 28 Ekim tarihinde de yine alkollü araç kullanmaktan dolayı 290 bin TL ceza yediği ortaya çıktı.

        "Geçen hafta ceza yedim, annem benimle konuşmuyor"

        Uygulama sırasında polis ekiplerine dert yanan sürücü, durumu ailesine açıklayamayacağını belirterek, "Bu durumu anneme söyleyemem. Geçen hafta ceza yedim ve bundan dolayı annem benimle konuşmuyor. Bu cezayı da söylersem kadının kalbine iner" ifadelerini kullandı.

        Polise "Mafyasınız" dedi

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        Trafik ekiplerince işlemleri tamamlanan M.Y., ekip otosuna bindirildiği sırada, "Mafyasınız" dedi. Sürücünün bu sözlerine karşılık veren polis memuru ise, "Biz mafya değiliz, devletin polisiyiz" şeklinde cevap verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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