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        Eskişehir'de yeni sağlık kompleksinin inşaatı sürüyor

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Tepebaşı ilçesinde yapımı devam eden ve farklı sağlık birimlerini bünyesinde barındıracak sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Eskişehir'de yeni sağlık kompleksinin inşaatı sürüyor

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Tepebaşı ilçesinde yapımı devam eden ve farklı sağlık birimlerini bünyesinde barındıracak sağlık kompleksinde incelemelerde bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici, Uluönder Mahallesi'nde içerisinde Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları Semt Polikliniği ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yer alacağı kompleksin inşaat alanını ziyaret etti.

        Çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Bildirici, inşaatın ilerleyişini değerlendirdi.

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        Kompleksin tamamlanmasıyla koruyucu sağlık, birinci basamak, ağız ve diş sağlığı ile acil sağlık hizmetlerinin aynı merkezde sunulması hedefleniyor.

        Projenin hizmete girmesiyle bölge halkının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

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