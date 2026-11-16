Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hancı'dan Halk Eğitimi Merkezi'ne ziyaret

Ziyaret kapsamında kurumdaki eğitim ortamlarını inceleyen Müdür Hancı, hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda açılan kursların ve yapılan çalışmaların önemine değindi. Halk eğitiminin bireysel gelişime, mesleki becerilere ve toplumsal yaşama katkı sağladığını belirten Hancı, kurum yöneticileri ile eğitimcilere çalışmalarında başarılar diledi.

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